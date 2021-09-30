Мужчине пришлось "отрабатывать" выделенные на покос травы деньги, считают пользователи.

В Киеве на видео попал коммунальщик, который "стриг" землю газонокосилкой. Мужчина косил траву в одном из дворов на Днепровской набережной, однако в большей мере он занимался "рыхлением" почвы у детской песочницы. Странные действия работника коммунальной службы насмешили сеть.

О "стрижке" земли газонокосилкой очевидцы сообщили в сообщество "Киев оперативный".

Так, мужчину сняли на видео 30 сентября. Сезон роста травы подходит к концу, но коммунальщику почему-то пришлось выйти на площадку с газонокосилкой. Так как травы во дворе практически не осталось, работник был вынужден "стричь" землю.

"По графику - покос травы. Денежки выделили. А это значит, что даже если будет лежать снег - косить нужно. Киев, Днепровская набережная, 11", - подписали ролик в сообществе.

Читайте такжеОдин из самых загруженных аэропортов мира нанял на работу 20 свинейМногие комментаторы возмутились действиями коммунальника, хотя и отметили, что они выглядят довольно смешно. Все дело в том, что мужчина мог сломать газонокосилку, ведь она предназначена для травы, а не для камней и твердой почвы.

"Какой ужас, покос пыли", - написал один из пользователей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве мужчина пытался пилой переименовать Троещину. "Герой" хотел отпилить первую букву "Т" в объемной надписи "Троещина". По словам мужчины, буква вызвала у него волнение.

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Автор: Полина Кузенко