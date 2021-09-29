Инициативный гражданин хотел избавиться от буквы "Т".

В Киеве мужчина вооружился лучковой пилой и пытался переименовать Троещину.

Видео общения с инициативным гражданином опубликовала столичная "Муниципальна варта".

Герой ролика хотел отпилить первую букву "Т" в объемной надписи "Троещина", установленной на въезде в жилой массив. По словам мужчины, сам он из Отрадного, но буква "Т" вызвала у него волнение.

"Волнение пошло, понимаете... Словесное пошло. Я хотел "Роещина" чтоб было, и "Т" помешало чего-то. ... Роещина, понимаете, район, Роещина, словесно", - объяснил мужчина.

После отпила букву "Т" он намеревался оставить там же, возле надписи. Однако проезжающие рядом муниципалы помешали осуществить этот план и передали мужчину правоохранителям.

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Автор: Катерина Комолова