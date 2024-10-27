По словам Тима Кука, Стив Джобс стал для него учителем на всю жизнь.

Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук рассказал, что многому научился у покойного сооснователя компании Стива Джобса за 13 лет совместной работы, пишет CNBC.

"Для тех из нас, кому посчастливилось работать с ним, он был учителем на всю жизнь", - отметил Кук в интервью The Wall Street Journal.

Гендиректор Apple подчеркнул, что уроки, которые он получил от своего наставника, оправдали его решение оставить хорошую работу в Compaq, чтобы присоединиться к Apple в 1998 году.

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"Я думал, что имею шанс на всю жизнь - работать с гением, который основал целую индустрию", - отметил Кук.

Он добавил, что был особенно "влюблен" в один навык, которому он научился у Джобса:

"Не быть привязанным к своим прошлым взглядам. Не быть настолько гордым, что не можешь изменить свое мнение, когда перед тобой появляются новые доказательства. Он мог меняться вот так. Сначала меня это немного поразило. А потом я так влюбился в это".

Также Кук назвал готовность Джобса менять свое мнение по любой теме "блестящим навыком", который встречается реже, чем людям может казаться.

"Очень мало людей обладают этим навыком, потому что они "женятся" со своими прошлыми взглядами", - сказал он.

Поэтому Джобс передал эту черту своему преемнику Куку.

"Он любил спорить и любил, когда кто-то спорил с ним. И вы всегда могли изменить его мнение, если у вас была лучшая идея. Мы убеждали друг друга. Вот почему это работало так хорошо", - подытожил гендиректор Apple.

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