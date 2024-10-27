Он отметил, что такие навыки нужны для работы сегодня, через 10 лет, через 100 лет.

В ближайшее десятилетие миллионы рабочих мест могут быть ликвидированы или созданы благодаря искусственному интеллекту. Предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан назвал качества, которые помогут человеку оставаться востребованным на рынке труда.

По его мнению, чтобы ориентироваться в изменениях, необходимо быть любознательным, проворным и легко адаптироваться.

"Я могу притвориться, что мне удастся предсказать, куда движется ИИ и как именно он повлияет на рынок труда, но я солгу, я понятия не имею", - сказал предприниматель изданию CNBC. "Но я точно знаю, что буду внимательным, проворным, любознательным и способным адаптироваться".

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По данным отчета LinkedIn за февраль 2024 года, адаптивность - это мягкий навык, который "становится все более востребованным" в самых разных отраслях. Потребность в гибких и выносливых сотрудниках на рабочем месте является прямым результатом изменений, произошедших после пандемии: рост значения ИИ, увеличение доли удаленной и гибридной работы, а также то, что теперь вместе работают пять поколений, каждое из которых имеет свой стиль общения и жаргон.

"Все же это навык, который сложно найти", - сказал Джозеф Фуллер, профессор Гарвардской школы бизнеса. "Люди боятся пробовать новое и терпеть неудачи. Но вы не сможете расти, не выходя за пределы своей зоны комфорта".

Оттачивание этих трех "мягких" навыков - любопытства, ловкости и адаптивности - никогда не перестанет приносить дивиденды вашей карьере, добавляет Кьюбан.

"Навыки, которые нужны для работы сегодня, через 10 лет, через 100 лет, всегда одни и те же", - говорит он.

Ранее УНИАН писал, что Уоррен Баффетт назвал главную вещь, в которую нужно инвестировать для достижения успеха.

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