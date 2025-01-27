Осуждать и стыдить ребенка - это недейственно, утверждает Кэролайн Флек.

Когда ваш ребенок ведет себя слишком вызывающе или категорически не соглашается выполнить какую-то просьбу, важно не осуждать и не стыдить, а попытаться выслушать его мнение по поводу такого поведения, считает психолог Стэнфордского университета Кэролайн Флек. Об этом пишет Make.it.

По ее словам, когда ребенок устраивает истерику в магазине или отказывается утром вставать с постели, у родителей прежде всего возникает соблазн ругать и перечислять все причины, почему такое поведение неприемлемо.

Но оказывается, такой разговор может быть не лучшим подходом для исправления ситуации. Вместо этого психолог советует родителями другую стратегию - услышать ребенка. Ведь когда он будет знать, что его слышат и ему не будет стыдно за свои поступки - он будет более готов менять свое поведение.

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Флек утверждает, что использует эту стратегию с собственными детьми. Например, вместо того, чтобы упрекать дочь за то, что она хочет заниматься своими делами, а не опорожнить посудомойку, как ее попросили, Флек просит объяснить, почему она так расстроилась, когда услышала просьбу.

Выслушав и подтвердив - мол, да, никто не хочет заниматься домашними делами, - вы избегаете осуждения, отмечает эксперт и добавляет: только после этого следует начинать объяснять вашему ребенку, почему необходимо выполнять определенные обязанности.

Дети, выросшие в среде, где их эмоции постоянно унижаются, могут начать испытывать стыд, что не является продуктивным, считает социолог и профессор Колумбийской школы бизнеса Адам Галински.

По его мнению, стыд не поощряет критическое мышление или решение проблем, а "истощает и дестабилизирует". В то же время эксперт не отрицает, что иногда чувство вины может побудить детей искать решения.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 губительных "ошибках мышления", которые разрушают вашу психику.

Как пишет психолог Марк Треверс, стоит вовремя выявлять эти ошибки мышления и понять, как заменить их более здоровыми моделями мышления, которые вдохновляют, а не усиливают негатив.

В частности, он советует отказаться от "черно-белого мышления", при котором вы склонны рассматривать ситуации, людей или результаты в крайностях. Такой жесткий способ мышления не оставляет места для несовершенств, которые присущи человеку и необходимы для настоящего роста и прогресса.

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