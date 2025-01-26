Для сохранения психического здоровья очень важно правильное мышление.

Наш мозг в ходе эволюции развил защитные способы мышления, чтобы защитить нас в ситуациях опасности или угрозы. Однако в нынешнее время такие предвзятые мысли о том, что может пойти не так, негативно влияют на нас и могут быть пагубны для нашего психического здоровья. Как пишет психолог Марк Трэверс в статье для Forbes, стоит вовремя выявлять эти ошибки мышления и понять, как заменить их более здоровыми моделями мышления, которые воодушевляют, а не усиливают негатив.

1. Ваш разум прыгает к наихудшему возможному выводу

Если вы ловите себя на мысли о наихудшем возможном исходе любой ситуации, проблема может быть в вашем восприятии. Это тип ошибки мышления, который называется "катастрофизация".

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Как только вы начинаете думать о вещах таким образом, вы можете столкнуться с повышенной тревожностью, страхом неудачи и избегать ситуаций, которые должны стимулировать или бросать вам вызов. А исследование 2016 года показывает, что катастрофическое мышление может быть даже связано с такими психическими расстройствами, как паника, фобии, тревожность по поводу здоровья, ОКР, ПТСР, хроническая боль и травмы головного мозга.

2. Вы видите все в черно-белом цвете

"Черно-белое мышление" — это когнитивное искажение, при котором вы склонны рассматривать ситуации, людей или результаты в крайностях. Все либо хорошо, либо плохо, и вы думаете, что нет серой зоны.

Но этот жесткий образ мышления не оставляет места для несовершенств, которые свойственны человеку и необходимы для настоящего роста и прогресса. Такой стиль мышления может вызывать фрустрацию, разочарование и эмоциональную нестабильность.

3. Вы принимаете все на свой счет

Например, критика коллеги может быть больше связана с его недостатком сна или личными проблемами, чем с вами, но распространенная ошибка мышления, которую мы совершаем, — это персонализация всего, что говорится или делается по отношению к нам.

Принятие вещей на свой счет может привести к излишним размышлениям, чувству вины и низкой самооценке, поэтому важно бороться с этой привычкой. Полезным будет самодистанцирование — мысленное отстранение и рассмотрение своего опыта так, как будто это происходит с кем-то другим.

4. Вы обвиняете других в своих неудачах

Обвинение других в упущенных возможностях - это когнитивное искажение, которое мешает росту и не дает вам развиваться. Принятие ответственности за то, что происходит в вашей жизни показывает зрелость и дает вам больше контроля над своей жизнью, позволяя вам учиться на ошибках. В то же время перекладывание вины только ослабляет вашу способность решать проблемы и находить решения.

5. Вы отфильтровываете позитив

Эта ошибка мышления заключается в том, что вы концентрируетесь только на негативных моментах в ситуации, игнорируя позитивные. Например, вы можете регулярно игнорировать комплименты или преуменьшать свои достижения. Такая модель поведения может усугубить чувство неадекватности, низкую самооценку и даже депрессию. Чтобы бороться с этим, важно праздновать небольшие победы, признавать свои навыки и усилия и намеренно сосредотачиваться на позитивных отзывах и прогрессе.

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