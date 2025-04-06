Этот изысканный десерт нравится многим ценителям сладкого.

Тирамису является классическим итальянским десертом, который не нужно выпекать. Многие люди его полюбят, однако благодаря рецепту известного кулинара Мэри Берри этот десерт станет еще вкуснее. Об этом пишет Express.

В то же время в издании добавляют, что к такому рецепту стоит добавить один секретный ингредиент, а именно вино Марсала.

Ингредиенты:

6 яиц, белки и желтки отделить;

200 г сахарной пудры;

250 г маскарпоне;

250 мл двойных сливок;

250 мл кофе эспрессо;

170 мл вина Марсала (по желанию);

30-40 пальцев печенья для тирамису;

какао-порошок для посыпки или 50 г тертого черного шоколада.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить эспрессо и дать ему время немного остыть.

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Для крема с маскарпоне в большой миске смешайте яичные желтки с сахаром до бледной кремообразной массы, а затем добавьте маскарпоне к яичной смеси до полного смешивания. Далее добавьте к этой смеси взбитые сливки.

После чего в отдельной миске взбейте яичные белки и добавьте их к смеси из маскарпоне, сливок и яиц. Ложкой выложите треть смеси маскарпоне, яиц и сливок в большую форму размером примерно 23 на 33 см.

Затем смешайте эспрессо и марсалу в неглубокой миске и быстро обмакните печенье в эту смесь, а затем выложите его на маскарпоне и сливочную смесь в форме.

Когда первый слой готов, выложите следующую треть смеси маскарпоне и сливок, а затем еще один слой печенья. После этого выложите последний слой маскарпоне и сливок, накройте блюдо крышкой и оставьте его охлаждаться в холодильнике на 24 часа.

Также Мэри Берри советует добавлять сверху тертый шоколад, однако можно и просто посыпать какао-порошком.

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