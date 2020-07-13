Для соблюдения дистанции: в пабе барную стойку огородили проволокой под напряжением (фото)

Двое мужчин уже успели заявить, что их ударило током, когда они немного загуляли в пабе.

Паб The Star Inn в городе Корнуолл на юго-западе Англии поставил электрическую ограду возле бара — так владелец хочет заставить посетителей соблюдать безопасное расстояние, чтобы уберечься от заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на местное издание Cornwall Live.

По словам владельца паба Джонни Макфадена, цель электрической ограды — обеспечивать «социальное дистанцирование».

«Пока мы не поставили забор, люди не придерживались социального дистанцирования и делали что вздумается, но теперь они его придерживаются», — добавляет он.

Читайте такжеПенсионерка из Кубы создала для себя "защитный костюм" от коронавируса (видео)

В интервью BBC Cornwall Макфаден отказался говорить, включено ли напряжение на ограждении. Впрочем местному изданию он сказал, что в основном забор стоит просто для психологического эффекта.

Двое мужчин уже успели заявить, что их ударило током, когда они немного загуляли в пабе. Владелец заведения отказался подтверждать или опровергать их слова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram