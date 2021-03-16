Александр и Виктория прожить на цепи обещают три месяца.

Месяц назад пара из Харькова решила сковать себя за руки одной цепью. Журналисты решили узнать, как живут влюбленные сегодня.

Вместе они научились и готовить, и убирать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУ скованных цепью влюбленных из Харькова опухли руки (фото, видео)Чтобы приготовить поесть, у плиты они стоят вдвоем. У Виктории свободная правая рука, поэтому картофель чистит она. У Александра свободная левая рука, и ею он научился делать почти все.

На руке у Вики повязка: когда их сковывали, девушке обожгло руку сваркой. Сейчас, говорит она, с рукой все хорошо.

По словам Александра, Виктория чаще рвалась остановить эксперимент и разорвать цепи.

Кроме того, пара уже перешивает весеннюю одежду. Чтобы одеваться и раздеваться с прикованными руками — вспарывают вещи и вшивают замки.

В реестре рекордов говорят, что пара смогла продержаться месяц, а это не только украинское достижение, но и мировое.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко