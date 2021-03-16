Месяц назад пара из Харькова решила сковать себя за руки одной цепью. Журналисты решили узнать, как живут влюбленные сегодня.
Вместе они научились и готовить, и убирать. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеУ скованных цепью влюбленных из Харькова опухли руки (фото, видео)Чтобы приготовить поесть, у плиты они стоят вдвоем. У Виктории свободная правая рука, поэтому картофель чистит она. У Александра свободная левая рука, и ею он научился делать почти все.
На руке у Вики повязка: когда их сковывали, девушке обожгло руку сваркой. Сейчас, говорит она, с рукой все хорошо.
По словам Александра, Виктория чаще рвалась остановить эксперимент и разорвать цепи.
Кроме того, пара уже перешивает весеннюю одежду. Чтобы одеваться и раздеваться с прикованными руками — вспарывают вещи и вшивают замки.
В реестре рекордов говорят, что пара смогла продержаться месяц, а это не только украинское достижение, но и мировое.
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
- Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.
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