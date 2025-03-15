Наука раскрыла некоторые ключевые показатели, отметил тренер.

Сертифицированный тренер Джаррод Ноббе назвал точное количество шагов, которое рекомендуется делать ежедневно, чтобы сжечь жир на животе.

Как отметил он в своей статье на eatthis.com, ходьба - один из самых недооцененных способов сбросить упрямый жир, который при этом не требует никаких экстремальных тренировок или сложных планов питания.

По его словам, конечно же, волшебного числа не существует, однако, наука раскрыла некоторые ключевые показатели, которые могут помочь максимально эффективно сжечь жир с помощью ходьбы.

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Сколько нужно ходить, чтобы сбросить вес

Исследования показывают, что реальная золотая середина для сжигания жира находится между 8 000 и 12 000 шагов в день.

"Этот диапазон увеличивает сжигание калорий, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и способствует окислению жира, поддерживая более стройный живот. Достижение этого количества шагов помогает создать дефицит калорий, необходимый для похудения. Более частая ходьба означает, что ваш организм использует накопленный жир в качестве источника энергии, особенно в сочетании со сбалансированной диетой", - объяснил тренер.

Он акцентировал, что идеальная цель по количеству шагов зависит от возраста, обмена веществ и общего уровня активности:

"Ключ не только в достижении числа - в последовательности, усилиях и в том, как вы структурируете свою программу ходьбы".

Также тренер добавил, что исследования подтверждают эффективность постоянных кардионагрузок (SSC), таких как ходьба, для сжигания жира.

Напомним, ранее УНИАН писал, достаточно ли ходить 10 000 шагов в день, чтобы похудеть.

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