Специалист посоветовал начать с определения базового количества шагов с помощью фитнес-трекера или шагомера.

Сертифицированный тренер по бегу UESCA Джеймс Роджерс рассказал, достаточно ли ходить 10 000 шагов в день для похудения.

"Постоянство важнее интенсивности. Ключевое преимущество ходьбы - ее постоянство. Хотя некоторые люди могут быстро выгореть, если сразу перейдут к чему-то вроде высокоинтенсивных интервальных тренировок, ходьба, как правило, более постоянна и легче поддается управлению усилиями. Постоянство вашей активности - это то, что лучше всего подходит для потери веса и улучшения физической формы", - отметил он в своей статье на eatthis.com.

Исследования, такие как Jama Internal Medicine, предположили, что ходьба большего количества шагов в день до 10 000 может быть связана с более низким риском рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, метаисследование показало, что пользы для здоровья можно достичь, делая гораздо меньше шагов, чем 10 000 в день.

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"Лично я считаю, что конкретная цель в 10 000 шагов в день может стать нереалистичной для большинства людей. Это число, которое, по моему мнению, может стать обузой или рутиной, если пытаться достичь его каждый день наряду с другими жизненными обязательствами", - отметил тренер.

По его словам, сбалансированный и разнообразный подход с меньшим и большим количеством шагов и разной степенью скорости ходьбы и наклона, вероятно, будет более приятным и все равно обеспечит прогресс в достижении вашей цели по снижению веса.

Тренер посоветовал начать с определения базового количества шагов с помощью фитнес-трекера или шагомера.

"По моему мнению, настоящий ключ к использованию ходьбы для снижения веса - это целевые сеансы ходьбы, даже если изначально они длятся всего 15 минут, - отметил Роджерс. - Через 2–3 недели увеличьте продолжительность прогулок до 25 минут и постепенно увеличивайте время прогулки, добавляя по 10 минут каждые 2–3 недели, пока не достигнете отметки в 1 час".

Напомним, ранее тренер по тяжелой атлетике Джаррод Ноббе рассказал, сколько нужно ходить в день, чтобы похудеть.

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