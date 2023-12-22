Существуют лайфхаки, как пройти свою норму шагов, чтобы это не было скучно или трудно.

Ежедневные прогулки - это простой и эффективный способ сбросить вес. Если увеличить суточное количество шагов, то можно сделать ходьбу краеугольным камнем своего пути контроля веса.

Как пишет Eat this, 10 тысяч шагов в день это популяризированная медицинскими организациями и любителями фитнеса норма для людей, стремящихся поддерживать здоровый вес или сбросить несколько килограммов.

Исследования показывают, что выполнение 10 000 шагов в день может сжечь значительное количество калорий, способствовать потере жира и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Поначалу достижение этой цели может показаться сложным, однако если идти к этой цифре постепенно, процесс станет легче. Есть сразу четыре причины, почему ходьба - это идеальный вариант физической активности:

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помогает сжигать калории;

ускоряет ваш метаболизм;

регулирует аппетит;

помогает уменьшить стресс.

Чтобы достичь цели было еще проще, можно начать с коротких прогулок. Гораздо проще походить 10 минут во время обеденного перерыва или вечером у дома, чем сразу настраиваться на 10 тысяч шагов за один раз.

Чаще выбирайте лестницы вместо лифтов. Это простой способ добавить больше шагов к вашему ежедневному количеству и задействовать мышцы ног.

Вы также можете начать парковать свой автомобиль подальше от входа на работу, что даст вам некоторое количество шагов. Полезным будет и установить напоминание о коротких прогулках в течение дня.

Превратите повседневные дела в возможности для движения. Вместо того, чтобы отправлять электронное письмо коллеге, подойдите к его рабочему столу. Выберите более длинный маршрут при навигации по дому или офису.

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