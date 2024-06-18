Он советует потренироваться перед встречей.

Для успешного прохождения собеседования необходимо удачно подчеркнуть свои важные качества, уверен эксперт по вопросам карьеры LinkedIn Эндрю Маккаскилл.

"Собеседование - это перформанс, и чтобы хорошо выступить, нужно репетировать. Лучшие интервьюеры - это люди, которые отрепетировали свои тезисы с наставником, другом или даже старым коллегой, потому что это помогает чувствовать себя уверенно и комфортно", - сказал он в интервью программе CNBC Make It.

По словам эксперта, хотя разные вакансии требуют от человека разных навыков, существуют универсальные стратегии для собеседований. Например, в конце разговора можно сделать следующее заявление:

Видео дня

"Я хочу подчеркнуть, как сильно я хочу получить эту работу. Я считаю, что мои навыки и опыт идеально подходят для нее, и что я смогу оказать сильное положительное влияние на команду. Вот почему...".

Это заявление демонстрирует два важных качества, на которые обращают внимание менеджеры по найму: энтузиазм и уверенность. Эскперт отмечает, что вы вряд ли произведете впечатление на собеседника, если будете казаться нейтральным или равнодушным к работе. Кроме того, важно четко сформулировать свои сильные стороны и рассказать о ценности, которую вы можете представлять для команды.

Мужчина советует сделать свое объяснение коротким, сосредоточившись на двух-трех навыках, указанных в описании вакансии.

Другие советы для успешного собеседования:

Ранее рекрутер Ли Хардинг рассказал, что большое количество людей неправильно отвечает на вопрос о желаемой заработной плате на новой работе. Он дал совет, который позволит не "прогадать".

А Target Jobs объяснял, почему на собеседованиях любят задавать каверзные вопросы, и как правильно на них отвечать.

Вас также могут заинтересовать новости: