Он рассказал, как лучше отвечать на вопрос о желаемой зарплате.

Известный рекрутер Ли Хардинг назвал популярную ошибку, которую кандидаты часто допускают во время собеседований.

Опубликованное в TikTok видео набрало более 748 тысяч просмотров и получило множество комментариев. Так, Хардинг говорит, что многие неправильно отвечают на вопрос о том, на какую зарплату они рассчитывают на новом месте.

"Ошибка заключается в том, что, когда людей спрашивают о зарплате, они говорят что-то вроде: "Сейчас я получаю 60 тысяч, а хочу 70". Интервьюер уже услышал, что вы сейчас получаете 60 тысяч и, вероятно, примете любое предложение, которое будет выше 60 тысяч, потому что это больше, чем вы зарабатываете", - объясняет он.

Взамен рекрутер предлагает спросить у собседеника о диапазоне зарплат на должности, которой вы интересуетесь.

"Если интервьюер сказал, что зарплата составляет от 65 до 75 тысяч долларов, вы можете спросить, какие навыки и опыт требуются для получения самой высокой зарплаты. Вооружившись этой информацией, вы сможете соотнести свои навыки с теми, которые ищет рекрутер, и соответственно скорректировать свои ожидания по зарплате", - говорит он.

Другие советы для успешного собеседования:

Ранее психологи рассказали, какие позы помогут вам чувствовать себя увереннее во время собеседования. Они советует потренироваться.

А экс-руководитель отдела рекрутинга в таких известных компаниях как Amazon, Meta и Google Холли Ли назвала главную ошибку, которая может испортить все впечатление о вас.

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