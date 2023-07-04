Танкиста-"нудиста" заснял беспилотник.

В сеть попало курьезное видео с российских оккупантом, который, убегая из танка, потерял штаны.

"Российский солдат, убегая из танка, наконец-то почувствовал себя как дома - потерял портки и упал в канаву", - говорится в подписи к опубликованному видео в Telegram-канале "Бутусов плюс".

Экипаж российского танка вынужден был экстренно "эвакуироваться" по неизвестным причинам. Танкиста-"нудиста" заснял беспилотник.

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Как писал УНИАН, на Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 тысячу 283 огневых задач. Уничтожено 36 единиц военной техники противника.

Также сообщалось, что на юге украинские защитники "отработали" по российским захватчикам, которые издеваются над мирным населением. Украинская авиация атаковала два сектора сосредоточения живой силы россиян в Херсонском и Каховском районах.

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