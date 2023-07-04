Враг потерял крупнокалиберные пушки "Гиацинт", лодки и очередной пункт боепоставки.

На Херсонщине украинские защитники "отработали" по российским захватчикам, которые издеваются над мирным населением.

Как сообщает оперативное командование "Юг", украинская авиация атаковала два сектора сосредоточения живой силы противника в Херсонском и Каховском районах.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями, которые выполняли определенные задачи, нанесли врагу определенные потери. В частности, ликвидированы полсотни российских военных, уничтожены три крупнокалиберные пушки типа Д-20 и "Гиацинт", три лодки и столькие же бронваных автомобилей. Кроме того, стерт с лица земли полевой пункт боепоставки.

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По данным "Юга", сейчас корабельная группировка противника продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря и в южной - Азовского. В частности, там дежурит девять и один корабль, соответственно.

"При этом в Черном море на боевом дежурстве - надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", - рассказали в командовании.

Украинские защитники отмечают, что основными угрозами остаются в прифронтовых территориях атаки тактической авиации с использованием Кабов, артобстрелы, а также ракетно-дроновые удары - по всей зоне ответственности "Юга".

Например, 3 июля враг применял ударные беспилотники типа "Ланцет", направляя их глубже в тыл от линии фронта. Один из таких барражирующих снарядов был сбит ПВО на Бериславщине.

"За сутки враг более 60 раз обстрелял Правобережье и противоположную Кинбурную сторону Днепро-Бугского лимана. Использовал более 310 снарядов. Среди населенных пунктов больше всего страдали Херсон, Антоновка, Днепровское, Станислав...",- отметили в "Юге".

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, российские захватчики усилили обстрелы Правобережья. Каждые сутки российские военные выпускают по Херсонщине сотни снарядов. Сегодня, 4 июля, утром они нанесли удара по Херсону, где из-за этого погибли мужчина и женщина.

По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством открыто уголовное производство.

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