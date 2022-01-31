Необычный инцидент сняли на видео водители.

В Киеве гусь решил пересечь проезжую часть проспекта Бандеры и своим появлением на дороге удивил водителей.

Курьезное видео, снятое очевидцами, опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

"Друзья-водители! Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не очень опытные", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном метрополитене проехалась лиса.

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