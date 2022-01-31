Гусь переходил проспект Бандеры / скриншот видео
В Киеве гусь решил пересечь проезжую часть проспекта Бандеры и своим появлением на дороге удивил водителей.
Курьезное видео, снятое очевидцами, опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
"Друзья-водители! Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не очень опытные", - говорится в сообщении.
Гусь переходит оживленный проспект в Киеве
Как сообщал УНИАН, ранее в столичном метрополитене проехалась лиса.