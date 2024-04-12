Такие семена имеют много полезных свойств, однако для некоторых людей их употребление может быть опасным.

Семена чиа содержат в себе питательные вещества, они богаты клетчаткой, белком, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Если их добавлять в блюда, то это будет прекрасным дополнением к сбалансированной диете. Но что будет с вашим организмом, если есть семена чиа каждый день. В издании EatingWell рассказали, чем семена чиа полезны для здоровья, есть ли потенциальные риски их употребления и советы по включению их в ваши блюда.

Могут улучшить пищеварение

Отмечается, что семена чиа имеют много пищевых волокон, а именно 10 граммов в двух столовых ложках. По данным исследований, клетчатка может поддерживать здоровое пищеварение, ведь способствует регулярному опорожнению кишечника, укрепляя иммунную систему и улучшая его здоровье.

"Растворимая клетчатка помогает увеличить объем стула, что может предотвратить запоры", - отметила доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и автор статей о питании Бриттани Любек.

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Может улучшить здоровье сердца

Омега-3, содержащиеся в семенах чиа, помогают уменьшить воспаление, снизить уровень холестерина ЛПНП (то есть "плохого") и повысить уровень холестерина ЛПВП, так называемого "хорошего", который улучшает здоровье сердца.

Отличный источник растительного белка

Несмотря на свой маленький размер, семена чиа являются хорошим источником растительного белка, который содержит почти 5 граммов на 2 столовые ложки, что дает ему веганский источник белка.

"Семена чиа помогают веганам и вегетарианцам удовлетворить свои потребности в белке. Белок является важным макроэлементом, необходимым для множества процессов в организме, включая заживление ран, здоровье мышц и иммунитет", - заверила Любек.

Насыщенное питательными веществами

По словам диетолога, семена чиа также имеют микроэлементы, которые необходимы для организма человека в небольшом количестве ежедневно.

"Когда вы едите семена чиа, вы получаете кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, селен, фолат, витамин А, витамины группы В и тому подобное. Эти микроэлементы необходимы для различных аспектов здоровья, включая метаболизм, здоровье костей и репродуктивное здоровье", - отметила доктор медицинских наук.

Вероятные риски и меры предосторожности

Несмотря на то, что семена чиа являются безопасными для большего количества лиц, небольшое исследование показало, что у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции, особенно если они уже имеют аллергию на другие семена или орехи, в частности, на кунжут.

Из-за того, что семена чиа расширяются под воздействием жидкости и образуют гелеобразное вещество, это может угрожать удушью, особенно для людей, которым трудно глотать. Также содержание клетчатки в семенах чиа может вызвать вздутие живота, газы и диарею.

"Если у вас есть проблемы с пищеварением, вы должны знать о высоком содержании клетчатки в семенах чиа. Для людей с синдромом раздраженного кишечника, воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) или другими заболеваниями пищеварения чрезмерное количество клетчатки может привести к ухудшению симптомов", - предупредила Любек.

Как добавить семена чиа в свой рацион

Если вы хотите добавить семена чиа к своему питанию, то Любек поделилась несколькими советами, как получить максимум пользы от них:

можно добавить их в йогурт, овсянку или смузи;

попробуйте использовать семена чиа вместо яиц в качестве загустителя в супах, рагу и соусах;

можете приготовить пудинг с семенами, смешав их с молоком и подсластителем на ваш выбор, после чего поставить в холодильник на ночь, тогда это получится как десерт на завтрак;

попробуйте добавить семена чиа в выпечку, например, в кексы, хлеб, пироги или блины;

семена чиа можно добавить в домашние салатные заправки, соусы и джемы.

Какие еще продукты полезны для здоровья человека

Как писал УНИАН, по данным исследования был определен один мощный ингредиент, который помогает снизить высокий уровень холестерина. Речь идет о грецких орехах, имеющих кладезь питательных веществ.

Также было названо 6 продуктов с углеводами для здоровья мозга. По данным исследований, положительно повлиять на здоровье мозга способно включение определенных продуктов в рацион.

"Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии содержатся в рыбе, грецких орехах и семенах льна, имеют решающее значение для развития и функционирования мозга, потенциально снижая риск болезни Альцгеймера. Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, помогают бороться с окислительным стрессом, который может повредить клетки мозга. Витамины группы B, особенно B6, B12 и фолиевая кислота, поддерживают выработку нейротрансмиттеров и могут снизить риск старения мозга и расстройств настроения", - рассказывали в издании EatingWell.

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