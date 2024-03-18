Семена чиа не являются волшебной таблеткой для похудения, но станут отличным дополнением к здоровому питанию.

Семена чиа приобретают все большую популярность в мире, учитывая их потенциальную пользу для здоровья. Но действительно ли они оправдывают ажиотаж, особенно когда речь идет о потере веса?

Как пишет Indianexpress, семена чиа имеют большое количество клетчатки и белка, которые способствуют насыщению. Таким образом они могут помочь в контроле веса, уменьшая общее потребление калорий и предотвращая переедание. Они также впитывают воду и расширяются в желудке, еще больше усиливая насыщение. Кроме того, богатое содержание омега-3 жирных кислот может способствовать улучшению обмена веществ.

Однако исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research в 2009 году, не наблюдало значительной потери веса у взрослых с избыточным весом, которые потребляли семена чиа вместе со сбалансированной диетой.

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Поэтому, отмечают диетологи, семена чиа не являются волшебной таблеткой для похудения. И есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание при их потреблении.

Калории : хотя семена чиа являются хорошим источником клетчатки и белка, они также содержат калории. Две столовые ложки содержат 138 калорий, которые необходимо учитывать в ежедневном потреблении.

: хотя семена чиа являются хорошим источником клетчатки и белка, они также содержат калории. Две столовые ложки содержат 138 калорий, которые необходимо учитывать в ежедневном потреблении. Пассивный ингредиент : семена чиа не сжигают жир непосредственно. Их потенциальная польза заключается в содействии насыщения и потенциальном снижении общего потребления калорий.

: семена чиа не сжигают жир непосредственно. Их потенциальная польза заключается в содействии насыщения и потенциальном снижении общего потребления калорий. Контроль порций : потребление чрезмерного количества семян чиа может свести на нет его преимущества и привести к нежелательному увеличению веса.

Хотя семена чиа не могут быть отдельным решением для похудения, они могут быть ценным дополнением к здоровой диете. Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, чтобы избежать дискомфорта в пищеварительной системе и обеспечьте надлежащую гидратацию во время его потребления, чтобы избежать запоров.

Ранее УНИАН писал о 6 полезных видах семян, которые стоит добавить в свой рацион, и чиа среди них - на первом месте.

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