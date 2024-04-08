В списке есть мед и картофель.

Врачи-диетологи раскрыли шесть продуктов с углеводами, которые могут оказаться более полезными для здоровья мозга, чем могло казаться. Здоровье мозга и поддержание его в отличной форме так же важно, как и поддержание физической формы, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что положительно повлиять на здоровье мозга способно включение определенных продуктов в рацион.

"Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии содержатся в рыбе, грецких орехах и семенах льна, имеют решающее значение для развития и функционирования мозга, потенциально снижая риск болезни Альцгеймера. Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, помогают бороться с окислительным стрессом, который может повредить клетки мозга. Витамины группы B, особенно B6, B12 и фолиевая кислота, поддерживают выработку нейротрансмиттеров и могут снизить риск старения мозга и расстройств настроения", - говорится в публикации.

При этом указывается на ошибочные представления о том, что для здоровья мозга вредны углеводы. Специалисты выделили 6 продуктов с углеводами, которые полезны для мозга:

Картофель. Как отметила доктор и эксперт по питанию для здоровья мозга Мэгги Мун, картошка обеспечивает организм калием, важным минералом, который необходим мозгу для регулирования электрических сигналов между клетками, а это очень важно для обучения, мышления и запоминания.

Чернослив. По словам Мун, насыщенный фиолетовый цвет чернослива указывает на то, что эти плоды "полны антиоксидантных полифенолов, которые защищают мозг от окислительного повреждения, успокаивают воспаления и улучшают кровоток".

Мед. Исследования показали, что мед обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут поддержать общее состояние здоровья, особенно когда он заменяет другие подсластители в рационе.

Цельнозерновой хлеб. По словам специалистов, цельнозерновой хлеб особенно полезен для здоровья мозга, поскольку он является богатым источником сложных углеводов, клетчатки и необходимых питательных веществ, которые поддерживают работу мозга. Кроме того, цельнозерновой хлеб, особенно богат витаминами группы В, включая ниацин, тиамин и фолиевую кислоту, которые играют жизненно важную роль в неврологическом здоровье и предотвращают снижение когнитивных функций.

Коричневый рис. Еще один углевод, который может удивить тем, что он поддерживает здоровье мозга. Это 100% цельное зерно, обеспечивающее энергию, клетчатку и питательные вещества.

Обогащенное зерно. Такие продукты, как обогащенная пшеница, рис, макароны и крупы обогащены фолиевой кислотой, витамином B и потому также полезны для мозга, утверждают эксперты.

Напомним, ранее УНИАН называл 5 индийских суперпродуктов для здоровья кожи.

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