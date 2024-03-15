Речь идет об упражнении, которое требует от человека вставать и садиться, не используя рук.

Доктор Натали Азар поделилась упражнением, которое может определить продолжительность вашей жизни, пишет New York Post.

Речь идет об упражнении, которое требует от человека вставать и садиться, не используя рук. Сначала человек стоит, затем он должен сесть на землю, скрестив ноги, и снова встать.

Исследование Европейского общества кардиологов, проведенное в 2014 году, показало, что участники в возрасте от 51 до 80 лет, скорее всего, умрут раньше, если не смогут его выполнить.

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"Участник должен был делать это упражнение несколько раз, не используя рук или какой-либо другой части тела, пока не закончится каждая фаза упражнения. И каждый раз, когда участник полагался на любое использование своих рук или другой части тела, например, рук и боков ног, с него снимали один балл из 10-ти", - говорится в публикации.

По словам доктора, в итоге исследование показало, что чем ниже балл, тем выше вероятность смерти в следующие шесть лет.

"Когда мы становимся старше, мы тратим время на разговоры о здоровье сердечно-сосудистой системы и аэробной подготовке, но баланс, гибкость и ловкость также очень важны", - добавила Азар.

Напомним, ранее были названы 5 упражнений, которые никто не любит, но они самые полезные.

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