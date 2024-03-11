В списке есть планка - один из наиболее эффективных способов укрепить корпус.

Эксперты выделили несколько наиболее ценных и наименее любимых многими упражнений, пишет The New York Times.

Как отметила консультант по психическому здоровью Ашантис Джонс, выполнять что-то тяжелое повышает уверенность в себе и своих силах.

А исследование 2022 года показало, что взрослые, которых классифицировали как несчастных, сообщали о более высоком удовлетворении жизнью после того, как пробовали заниматься чем-то таким, что выходило за пределы их зоны комфорта. И довольно часто это была физическая нагрузка.

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5 нелюбимых, но ценных упражнений

Планка. Считается, что данное упражнение - один из наиболее эффективных способов укрепить корпус, который поддерживает осанку, баланс и общую устойчивость. Классическая планка предполагает удержание тела горизонтально, по прямой линии, руки или предплечья и пальцы ног лежат на полу.

Прыжки. Как отметил тренер Майлард Хауэлл, прыжки улучшают баланс, координацию, они помогает тренировать быструю реакцию.

Приседания. По словам тренера, приседания - это основополагающий упражнение, которое должен выполнять каждый.

Становая тяга. Люди считают, что становая тяга вредна для спины или может усугубить существующие травмы. Но правильно выполненная становая тяга - один из лучших способов укрепить подколенные сухожилия и ягодицы, что действительно может помочь снять нагрузку со спины, говорят эксперты.

Берпи. Данное упражнение предполагает последовательное выполнение трех движений: планки, отжимания и прыжка. Эксперты советуют пробовать отрегулировать любую часть, которая кажется слишком неудобной. Например, можно вернуться в планку, пропустить отжимание, шагнуть вперед по одной ноге или встать, не прыгая.

Напомним, ранее были названы 8 утренних привычек успешных людей, которых они придерживаются, даже если устали.

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