Одна поза считается самой нездоровой для сна, отметил медик.

Многих интересует, как улучшить свой распорядок дня, а после этого правильно спать. Как оказывается, положение тела во время сна играет важную роль для нашего здоровья.

По словам сертифицированного кардиолога-консультанта в Providence Saint John's Health Center, доктора медицины Ригведа Тадвалкара, считается, что "сон на боку лучше сохраняет дыхательные пути более открытыми и может улучшить приток крови от нижней части тела к сердцу". Такие сведения приводит Parade.

У людей, которые имеют невылеченное апноэ (это нарушение дыхания, когда есть такая проблема, человек во сне может на короткое время перестать дышать), сон не на боку, а на спине может усугубить эпизоды задержки дыхания и усугубить храп "поскольку сила тяжести, действующая на ткани горла, может перекрыть дыхательные пути", рассказал кардиолог з Memorial Hermann в Хьюстоне, доктор медицины Роберт Салазар.

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Самым нездоровым считается сон на животе, поскольку он утрудняет дыхание, приводит к апноэ, и такое положение не является здоровым для позвоночника и шеи, предупредил медицинский директор лаборатории катетеризации сердца в Университетском медицинском центре Hackensack Meridian Jersey Shore, доктор Ренато Аполито.

Как лучше заснуть - что уже сообщалось ранее

Тренер по сну Макс Кирстен говорил, что благодаря употреблению ананаса или ананасового сока человек может улучшить свой сон.

По сведению эксперта, в ананасах содержится триптофан - это аминокислота, благодаря которой в мозге естественным путем повышается уровень серотонина (вещество называют гормоном радости) и мелатонина (это гормон, сигнализирующий о начале сна). После употребления ананаса или его сока человек может чувствовать расслабленность, сонливость и успокоение.

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