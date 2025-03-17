Медиум начал свой путь в экстрасенсорное искусство в начале 20-х годов после посещения Индии.

Спиритический медиум Крейг Гамильтон-Паркер, также известный как "новый Нострадамус" и "Пророк гибели", 4 марта во время видеотрансляции на YouTube предсказал катастрофу, пишет Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Он рассказал о тревожном видении:

"Я увидел корабль или что-то в этом роде, и мне кажется, что скоро возникнет проблема с нефтяным танкером. Это было какое-то судно, попавшее в беду. Это мог быть нефтяной танкер, может быть, пассажирский, но мне кажется, что будет что-то вроде загрязнения".

Указывается, что семь дней спустя, 11 марта, судно MV Solong столкнулось с нефтяным танкером в Северном море, что вызвало крупный пожар. Десятки людей были спасены после того, как судно MV Stena Immaculate взорвалось, превратившись в "огромный огненный шар" у побережья Йоркшира, вылив в океан около 18 000 тонн топлива.

Отмечается, что это не первый раз, когда прогнозы Гамильтона-Паркера сбываются: в 2024 году он правильно предсказал и покушение на Дональда Трампа, и его последующую победу на президентских выборах в США.

Духовный медиум начал свой путь в экстрасенсорное искусство в начале 20-х годов после посещения Индии и с тех пор заслужил репутацию точного прогнозирования важных событий.

Его прошлые предсказания также включают пандемию COVID-19, Brexit, смерть королевы Елизаветы.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" вспомнил древние пророчества и предупредил о новой угрозе.

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