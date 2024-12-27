Любящий дух ушедшего человека может напоминать вам, что он все еще с вами, заявила медиум.

Сертифицированный коуч по горю, интуитивный медиум и автор вдохновляющих книг Памела Алоя рассказала, какими удивительными символами и методами вселенная может показывать вам, что вокруг вас есть любящие духи на эмоциональном и чувственном уровне.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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В своей статье на yourtango.com медиум назвала 5 скрытых признаков того, что умерший близкий человек пытается "связаться" с вами:

Вы видите его во сне. Сны об умершем близком человеке - один из наиболее распространенных способов, с помощью которых многие люди чувствуют, что его близкий человек все еще с ними. По словам коуча, такие сны обычно являются хорошим знаком того, что этот человек проверяет вас, хочет, чтобы вы знали, что с ним все в порядке, или просто поддерживает с вами некоторую общую связь. Исследование Американской психологической ассоциации показало, что сны об умершем любимом человеке являются распространенной частью процесса утраты.

Вы слышите любимую песню. Когда услышанная песня сразу же напоминает вам об этом человеке, это обычно хороший признак того, что он обращается к вам с "той" стороны, отметила Памела Алоя. А лайф-коуч Энн Папиоти добавила, что музыка способна отправить вас в "путешествие во времени".

Вы видите или слышите слова или фразы, которые он говорил. Обычно эти фразы заставляют вас улыбаться, согревают ваше сердце или вызывают слезы признания в ваших глазах. Независимо от этого, воспринимайте такие моменты как подарок и наслаждайтесь кратким напоминанием о любимом человеке и связью с ним, посоветовала медиум.

Вы чувствуете знакомый или любимый запах любимого человека. Алоя предполагает, что и в таких случаях этот человек где-то рядом. Часто вы можете почувствовать запах определенного цветка, ладана, одеколона, духов или другого запаха, который переносит вас прямо к человеку и вашим воспоминаниям о нем. Как показало исследование 2022 года, запахи могут вызывать глубокие воспоминания и эмоции.

Вы видите кого-то, кто похож на него или имеет похожие на него манеры. Сначала это может показаться странным или совпадением, но это просто еще один способ, которым любящий дух ушедшего человека может напомнить вам, что он все еще с вами, отметила медиум Алоя.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, есть ли у вас магические способности по дате рождения.

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