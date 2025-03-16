По словам провидца людям необходимо соблюдать исторические закономерности.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", цитируя древние писания, предупредил человечество о новом глобальном риске.

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Как пишет Daily Star, провидец предостерег, что поспешное общение с инопланетянами может быть чревато серьезными последствиями для всей планеты Земля.

Уточняется, что Саломе предостерег ученых от реагирования на возможные инопланетные сообщения без надлежащего понимания:

"Древние тексты оккультной каббалы уже говорили о существах, которые общаются за завесой нашей реальности… Не все присутствия доброжелательны. Спешка может привести нас к пути, из которого нет возврата".

По его словам, людям необходимо соблюдать исторические закономерности и древние пророчества, которые указывают на то, что встречи с инопланетянами могут переопределить эволюцию планеты Земля.

По его словам, люди как никогда близки к возможному открытию внеземного разума после того, как с конца 2024 года было обнаружено несколько научных аномалий - странные повторяющиеся последовательности импульсов с неслучайными характеристиками были идентифицированы алгоритмами машинного обучения SETI, Лабораторией реактивного движения NASA и частными исследовательскими группами, такими как Breakthrough Listen.

"Много лет назад я говорил, что контакт с высшим разумом произойдет к 2028 году, и это открытие укрепляет мою веру в то, что мы на правильном пути… Элиты знают больше, чем они показывают, и интенсивное движение за кулисами показывает, что должно произойти что-то великое".

При этом провидец добавил, что СМИ якобы получили инструкции по предотвращению распространения паники, а SpaceX и Blue Origin -запросы на разработку технологий для реагирования на сигналы и отправки зондов к Проксиме Центавра, ближайшей к нашему Солнцу звезде. По его словам, исследовательские миссии к звездной системе Альфа Центавра получили срочную финансовую поддержку, и было увеличено количество военных спутников, отслеживающих радиосвязь в глубоком космосе.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал леденящее душу предсказание на 2025 год.

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