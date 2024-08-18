Он в частности, советует есть объемные низкокалорийные блюда.

Начиная со старшей школы, Бенджи Ксавье неоднократно пытался похудеть с помощью модных диет, и хотя ему это удавалось, но в итоге снова набрал вес. Как рассказал Ксавье изданию Business Insider, он пытался исключать целые группы продуктов и следовал ограничительным диетам, из-за чего у него сложились нездоровые отношения с едой.

Однако в августе 2021 года он начал второй подход к снижению веса. Но на этот раз он решил не ограничивать себя в любимых блюдах, и несмотря на это, ему удалось похудеть на 45 килограммов за год и поддерживать свой вес в течение двух лет.

Ксавье поделился тремя советами по снижению веса, которые помогли ему похудеть, не отказываясь от любимой вкусной еды.

Видео дня

Приготовление еды заранее

Наличие легкого доступа к здоровой пище действительно помогает, когда вы пытаетесь сбросить вес, сказал Ксавье. Раньше он часто выбирал фастфуд, когда ему нужно было быстро перекусить.

Поскольку у него не было времени готовить три раза в день, предварительная заготовка еды помогала ему не сбиться с пути. По субботам он ходил в продуктовый магазин, а по воскресеньям тратил время на приготовление здоровой пищи на предстоящую неделю.

Ешьте объемные блюда

Чтобы похудеть, вам нужно соблюдать дефицит калорий. Но это не значит, что вам нужно есть маленькими порциями или ограничивать себя. Ксавье отмечает, что при похудении можно есть низкокалорийную пищу в больших количествах – этот метод известен как объемное питание.

Например, на перекус, он ест попкорн, которого можно съесть сколько душе угодно, потому что в нем очень мало калорий. Он также любит мороженое, и теперь перешел на низкокалорийные версии, чтобы все равно съесть целую банку.

Не пить каллории

Подслащенные напитки, такие как газировка, как правило, содержат много калорий и очень мало питательных веществ, поэтому Ксавье избегает таких напитков, чтобы наслаждаться большим количеством другой вкусной еды.

Ранее диетологи рассказали о 6 скрытых причинах, которые мешают вам сбросить вес.

Вас также могут заинтересовать новости: