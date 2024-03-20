В списке есть фрукты и грибы.

Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Уилл Булсевич назвал продукты, которые полезны для вашего общего здоровья, включая здоровье сердца и кишечника. Они способствуют долголетию, пишет eatingwell.com.

Полезные для здоровья продукты - список

Фрукты. Люди, которые потребляют больше фруктов, реже страдают диабетом, теряют вес, отметил доктор. Это также подтверждается исследованием 2021 года, опубликованным в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма. Оно показало, что люди, которые регулярно ели цельные фрукты, подвергались меньшему риску развития диабета 2 типа.

Ферментированные продукты. Нам необходимо включать в свой рацион ферментированные продукты, такие как кимчи, мисо и кефир, поскольку это может помочь разнообразию кишечной микробиоты, отметил специалист.

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Листовая зелень. Полезна для вашего здоровья, поскольку она богата антиоксидантами и витаминами. Кроме тог, в зелени почти нет калорий, но при этом есть масса питательных веществ, сказал Булсевич.

Цельнозерновые продукты. Богаты полезной для сердца растворимой клетчаткой, что делает их питательной пищей для тех, кто следит за здоровьем сердечно-сосудистой системы или артериальным давлением, рассказал врач.

Семена и орехи с омега-3. Это полезные жиры, которых нам нужно больше, сказал Булсевич.

Лук и чеснок. Полезны для сердца и защищают от рака, заявил гастроэнтеролог. Еще они богаты антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление, а также полезны для кишечника, поскольку содержат пребиотики, питающие здоровые кишечные бактерии.

Бобовые. По словам Булсевича, для него это продукт номер 1 для здоровья. Например, фасоль полезна для сердца и общего состояния. Он добавил, что бобовые - продукты для здоровья кишечника, продукты для долголетия, и если вы посмотрите на данные о сердечных заболеваниях, раке, инсульте, диабете, по всем направлениям, вы увидите, что они снижают вероятность возникновения этих заболеваний.

Грибы. Содержат клетчатку и невероятно полезны, могут улучшить здоровье кишечника и обладают противовоспалительными свойствами, а также другими преимуществами, добавил Булсевич.

Напомним, ранее были названы 10 полезных для сердца закусок, которые помогают онтролировать кровяное давление.

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