Удачная комбинация продуктов утром позволит запустить кишечник и легко начать день.

Гастроэнтеролог из Флориды Кэролайн Сойка призывает осмотрительно относиться к тому, чем завтракаешь, ведь удачная комбинация продуктов позволит запустить кишечник и задать тон на весь день.

Доктор сертифицированного медицинского учреждения Gastro Health привела примеры своих завтраков, которые считает самыми полезными для микробиома кишечника. Их описал Parade.

Речь идет о нескольких продуктах, которые можно комбинировать в "утренней тарелке" на свое усмотрение. Среди них Сойка упомянула о кефире (или йогурте без сахара), яйцах, фруктах, овощах, хлебе на закваске и сыре.

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"Яйца и кефир - это отличный способ получить полноценный белок, а также полезные пробиотики, которые прекрасно разнообразят микробиом кишечника", - пояснила она.

По словам гастроэнтеролога, кефир воспринимают "хорошие" бактерии, существующие в нашем микробиоме. Он является естественным источником пробиотиков, а также шансом для среднестатистического человека получить необходимую дозу пользы без необходимости принимать пищевые добавки.

Научные исследования подтверждают, что кефир поддерживает здоровье кишечника и нашего мозга. Об этом подробнее говорится в выводах ученых, опубликованных на National Library of Medicine от 30 июня 2023 года.

Что касается яиц, то этот продукт является "золотой жилой" питательных веществ для организма человека: в них есть белок, омега-3, а также витамины B и D. "Употребление утром такого высокобелкового источника, как яйца, обеспечивает меня постоянным источником энергии. Это помогает мне правильно начинать день", - объясняет свой выбор Сойка.

Польза яиц также подтверждается выводами ученых. Их положительный эффект на здоровье кишечника объясняется "холином" - аминосоединением, которое содержится в яйцах. Об этом говорится в исследовании ученых от ноября 2021 года.

Доктор советует проявить креативность и комбинировать эти продукты с яркими фруктами и овощами. "Вы можете проявить креативность и добавить их в смузи или смешать с омлетом", - говорит она.

Также гастроэнтеролог подчеркивает, что важно употреблять и другие ферментированные продукты, а не только кефир. Это может быть йогурт, сыр (творог), хлеб на закваске.

В то же время Сойка не рекомендует есть на завтрак "быстрые" продукты: выпечку, сухие завтраки (речь идет о хлопьях и т.д.), пищу, содержащую много химикатов и калорий. "Это может привести к чрезмерному росту и дисбалансу "плохих" бактерий в нашем кишечнике", - предостерегает она.

Пропуск завтрака - последствия нерегулярного питания

На днях мы также поделились мнением магистра медицинских наук, диетолога из Нью-Йорка Клера Рифкина, который рассказал о последствиях нерегулярных приемов пищи. В частности, о том, как может повлиять на организм пропуск завтрака.

Помимо низкого уровня энергии, что является довольно логичным следствием, врач привел еще несколько неприятных признаков. Среди них есть упоминаются возможные помутнения сознания. Детали - в материале.

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