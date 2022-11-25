Утром, когда совсем нет времени на приготовление сложного завтрака, есть большая необходимость сделать это быстро, но максимально полезно и вкусно. Делимся полезными лайфхаками.

Каждому из нас хочется начинать свое утро легко и беззаботно. Но ежедневный вопрос, что приготовить на завтрак, выбивает из равновесия.

Ни для кого не секрет, что завтрак должен быть простым, но сытным. Так, диетологи советуют восполнять с утра 20% от суточного расхода энергии. В то же время на приготовление завтрака у нас всегда минимум времени, а сейчас еще и добавилось выключение света в Украине, которое часто припадает на утро.

Что приготовить на завтрак быстро и полезно и как сделать завтрак без света сытным и горячим - делимся несколькими лайфхаками.

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Идеи для завтрака

Самым популярным видом завтрака являются яйца во всех их видах. И так, что приготовить на завтрак из яиц, чтобы было вкусно и не обыденно?

Яичница с беконом

Ингредиенты:

Яйца Бекон Сыр Лук Соль, перец, другие специи по вкусу

Возьмите яйца (столько, сколько потребуется на вашу семью). Нарежьте мелко лук. Сыр натрите на терке. На сковороде обжариваем бекон, лук, разбиваем яйца. Перчим, солим, добавляем любимые приправы (очень ароматно получается с базиликом). Ставим на слабый огонь. За 2-3 минуты до готовности добавляем натертый сыр. Приятного аппетита!

Сложнее всего угодить с завтраком детям! Маленькие гурманы еще те вредные клиенты! Но мудрые родители точно найдут выход с положения, а мы им в этом немножко поможем! И так, что приготовить на завтрак ребенку, если времени в обрез, а чадо требует кушать?

Омлет в кружке

Ингредиенты:

1-2 яйца 100 мл молока зелень, специи по вкусу

Возьмите обычную кружку (200-300 мл), разбейте туда яйцо, добавьте молоко, соль, специи, зелень по вкусу (отлично подойдет укроп, петрушка). Если ваш ребенок не против, можно добавить тертый сыр и мелко нарезанный сладкий перец. Взбейте вилкой смесь и поставьте в микроволновку на 2-4 минуты. Вуаля, завтрак готов!

Что приготовить на завтрак без света и газа

В реалиях войны в Украине приходится приспосабливаться к разным условиям. Вот из-за российских ракетных ударов украинцам нужно научиться жить с ограниченным количеством электроэнергии. Так, а что кушать на завтрак, если в доме нет света? В этом случае вас выручат бутерброды!

Бутерброд с паштетом из яиц

Ингредиенты:

4-5 яиц 2 плавленых сырка майонез или сметана зеленый лук соль, перец по вкусу

Сварите заранее яйца (когда есть свет!), натрите их на крупной терке. То же самое сделайте и с плавленным сырком. Заправьте майонезом (или сметаной). Добавьте лук и специи по вкусу. Теперь можно намазать хлеб или гренки и наслаждаться сытным и простым завтраком.

Также на время веерных отключений света в Украине советуем запастись продуктами, не требующими приготовления: консервы (шпроты, паштет), готовые намазки: хумус, бабагануш, арахисовая или шоколадная паста.

Кроме того, откроем секрет, зеленую или обычную обжаренную гречку можно заранее замочить водой на 6 – 8 часов (на ночь). Она набухнет и будет готова к потреблению на утро, что значительно упростит приготовление завтрака для вашей семьи.

Теперь вы знаете, что лучше есть на завтрак, как организовать завтрак без света и даже что приготовить ребенку на завтрак. Уверенны, ваши утра станут более продуктивными с нашими подсказками.

Так же предлагаем обратить внимание на то, как сделать вкус супа насыщенным и почему не получается бульон.

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