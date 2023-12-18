Пользователи сети назвали новинку "униформой" для ликвидированных российских оккупантов и "идеальным нарядом для россиян".

Всемирно известный бренд Balenciaga показал платье, которое их поклонникам показалось похожим на пакет для мусора. Пользователи сети напомнили, что армия России несет на войне против Украины огромные потери. Бренд разместил пост в своем instagram.

Под сообщением испанского бренда украинцы устроили флешмоб. Они назвали новинку "униформой" для ликвидированных российских оккупантов и "идеальным нарядом для россиян".

Позже бренд закрыл комментарии. Однако, что именно стало причиной такого шага неизвестно, поскольку кроме комментариев украинцев о "пакетах для оккупантов", пользователи указывали на безвкусицу дизайнеров платья.

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"Хит сезона в РФ с 2014!", "Пакет для орка?", "Пакеты для российских орков", "Лучший подарок к праздникам для орков", "Шойгу или Герасимова можно затолкать в такой мешок", "Классный прикид для м*скалей", "Идеально для россиян", "Униформа рашистов", "Закажу для родственников из "великой державы", "Рашн Федерейшн, готовься на выход!", "Единственное, что должны носить россияне", "Это лишние мешки для россиян на фронте?", "Россияне в Украине носят только такие" , "Can i order 300.000 pieces?", "Пакет для Путина", "Новая модель платья: "Груз 200", – писали пользователи в комментариях.

Потери РФ в Украине - детали

Боевые потери РФ в Украине снова пересекли черту в тысячу человек: еще немного, и был бы новый рекорд по количеству ликвидированных оккупантов. За данными Генштаба, за последние 24 часа на фронте было ликвидировано +1250 оккупантов. Общая цифра "живых потерь" армии РФ достигает 346 070 человек.

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