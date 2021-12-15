Сейчас у многих предприятий оформлены лицензии, которые еще могут действовать несколько лет.

Поставки российских патронов и их составных частей в Соединенные Штаты побили рекорд с начала 1990-х годов, осуществлены в обход санкций США на импорт стрелкового оружия и боеприпасов РФ.

Об этом сообщает РБК России со ссылкой на данные Бюро переписи США.

За 10 месяцев 2021 года американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на 157,9 миллиона долларов, побив рекорд 2016 года (148 миллионов долларов в год).

Американский рынок для российских патронных заводов является крупнейшим, поэтому после введенных санкций США за отравление Навального поставщики начали искать обходные пути.

Читайте такжеЗачем украинские пираты пытались похитить матушку Маргариты Симоньян?Сейчас у многих предприятий оформлены лицензии, которые еще могут действовать несколько лет. В то же время российские заводы не знают, что делать, когда срок лицензий истечет, поскольку этот рынок им "не удастся заменить никак".

Что предшествовало

В августе 2021 года США и Великобритания ввели новые санкции против представителей Российской Федерации из-за произошедшего год назад отравления критика Кремля Алексея Навального.

Заключение Алексея Навального

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области РФ по делу "Ив Роше".

Оппозиционера задержали и арестовали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы в колонии общего режима якобы за нарушение условий испытательного срока. С учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО Навальный должен находиться в колонии более 2 лет.

2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального. Также по этой причине подобные санкции ввели Канада и ЕС.

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Автор: Яна Ставская