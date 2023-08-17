С них взыскали деньги за разрезание торта на 20 частей.

Итальянский ресторан на Сицилии шокировал посетителей. С гостей взыскали 20 евро за разрезание торта, который те принесли на празднование дня рождения.

"С семьи в Италии взыскали 20 евро за разрезание торта на 20 частей, которые они купили сами. Они заказали еду и напитки на сумму 121 евро, но с них взыскалась дополнительная плата. Если это не злоупотребление служебным положением, то мне интересно, что это!", - говорится в оригинальном Твити рядом с фотографией счета.

Пользователи соцсетей были шокированы подобной ситуацией. Однако, это не первый случай, когда итальянский ресторан берет со своих клиентов неожиданную плату за обслуживание.

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Странные случаи с обслуживанием в Италии

Недавно сообщалось о британском туристе, с которого дополнительно взяли 2 евро за разрезание сэндвича пополам.

"Нам пришлось использовать две тарелки вместо одной, и время на их мытье удвоилось, а затем два коврика. Это был не простой поджаренный бутерброд, внутри тоже был картофель фри. Нам понадобилось время, чтобы разрезать его на две части", - пытались оправдаться в заведении.

УНИАН также рассказывал, что в Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочка для плавания, в противном случае их могут просто туда не пустить.

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