Теперь центр будет принимать заявления на визы только у лиц с постоянной регистрацией.

Россияне, имеющие временную регистрацию в Москве и области,Санкт-Петербурге, Пскове, Мурманске, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, соответствующих областях и в Карелии, с 6 июля не смогут подать документы в визовом центре Италии в столице.

Теперь центр будет принимать заявления на визы только у лиц с постоянной регистрацией, пишет РБК. Остальные граждане России должны обращаться в компанию Almaviva.

Кроме этого, консульства самых популярных у российских туристов стран для получения виз в ЕС - Испании и Италии - в разгар сезона втрое увеличили срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы. Кроме этих двух стран долгосрочные туристические шенгены россиянам активно выдает Франция, но там срок рассмотрения документов тоже увеличен. По горячей линии визового центра во Франции VPost сообщили, что рекомендуют подавать документы не менее чем за месяц до поездки.

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Прекращение выдачи виз россиянам

Латвия с 26 июня приостановила прием всех видов визовых заявлений для граждан Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

"В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России", - говорится в сообщении.

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