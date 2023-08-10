Путешественники уверяют, что такой глупости они не видели больше нигде в мире.

Туристы, которые путешествовали по Италии, были в ярости, когда в одном кафе им начислили дополнительные 2 евро просто за то, что они попросили разрезать бутерброд пополам. Эту на первый взгляд мелочную, но довольно шокирующую историю рассказало издание Ladbible.

"Я знаю, что туристы иногда имеют привычку жаловаться, утверждая, что в европейских странах "слишком жарко" в середине лета или что вы "просто не можете получить правильное пиво" во время отпуска, но эти гости действительно могут быть правы", – пишет автор публикации.

Как рассказали сами туристы, они посетили "симпатичный бар" в коммуне Гера-Ларио на северном берегу популярного у отдыхающих итальянского озера Комо. В кафе подают кофе, коктейли, салаты и другие быстрые закуски. Герои истории заказали просто сэндвич, кока-колу, газировку, эспрессо и чипсы.

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Причем бутерброд, очевидно, был достаточно большим, поэтому клиенты попросили разрезать его пополам, чтобы разделить его на двоих. Но когда дело дошло до расчета, оказалось, что кафе включило в чек "услугу" по разрезанию сэндвича пополам. За это с гостей взыскали целых 2 евро при цене самого бутерброда 7,50 евро. Примечательно, что газировка и эспрессо оказались дешевле этой услуги – 1,50 и 1,20 евро соответственно.

"Нас было двое, и мы попросили поджаренный бутерброд поделиться за столом. Мы должны заплатить, потому что тост разрезали пополам? Такого со мной не случалось ни в одном из мест мира, где я был", – рассказал недовольный турист.

После того, как инцидент получил определенную огласку, владелица кафе вынуждена была оправдываться в комментариях итальянским СМИ. Женщина сослалась на то, что "дополнительные запросы имеют стоимость".

"Это был не простой жареный бутерброд, внутри также был картофель фри. Нам потребовалось время, чтобы разрезать его на две части. Нам пришлось использовать две тарелки вместо одной, и время на их мытье удвоилось, а затем две салфетки", — сказала она.

Также женщина отметила, что непосредственно в кафе клиент ни на что не жаловался, но если бы это произошло, то дополнительную плату она бы изъяла из счета.

Странные подходы к ценообразованию в кафе - не единственное, что может удивить туристов в Италии. Как ранее писал УНИАН, в Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочки для плавания, в противном случае их могут просто туда не пустить.

А в Испании местные власти на одном из самых популярных курортов ввели для туристов штраф в размере 900 евро за прыжки в море с пирса. А все из-за того, что немало отдыхающих умудрились получить травмы, когда прыгали в море.

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