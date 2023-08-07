В итальянских бассейнах туристы должны внимательно соблюдать правила по дресс-коду.

В Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочку для плавания, в противном случае их могут просто туда не пустить.

По словам экспертов по путешествиям в Suncamp, это правило введено в целях гигиены, а также распространено в некоторых других европейских странах, пишет Express.

"Идея состоит в том, что, надев шапочку для плавания, вы убережете голову от чешуек кожи, волос и другой грязи из бассейна", – пояснил один из экспертов.

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При этом в общественных бассейнах Италии иногда продают плавательные шапочки или предлагают их напрокат, если туристы забывают их взять с собой.

Кроме того, как в Италии, так и во многих других странах Европы, перед входом в бассейн туристам необходимо мыть ноги, а загорать топлес обычно запрещено.

Также в некоторых плавательных бассейнах в Европе мужчины должны носить купальные костюмы в стиле плавок, а не мешковатые шорты.

При этом издание отмечает, что все же правила могут отличаться в зависимости от типа помещения и формы собственности. Потому туристам советуют перед посещением того или иного бассейна внимательно ознакомиться с правилами, действующими конкретно на его территории. Они могут быть написаны как на официальном сайте заведения, так и на стендах перед в входом в бассейн. Также можно уточнить спорные моменты у администрации бассейна – на входе или по телефону.

Другие строгие правила для туристов в Италии

В некоторых районах Италии, например, в Сорренто, туристам запрещается носить купальники и ходить с голым торсом за пределами пляжей. За несоблюдения этого правила можно получить штраф.

Тем временем, в Портофино решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

Кроме того, власти Италии предложили штрафовать на сумму от 10 тысяч до 60 тысяч евро людей, которые наносут ущерб памятникам или другим культурным объектам.

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