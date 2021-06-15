В Пакистане полицейские арестовали 19 работников ресторана быстрого питания, которые отказались угостить их бесплатными бургерами.
Об этом пишет BBC.
Правоохранители зашли в ресторан и попросила бесплатные гамбургеры, сообщают в сети Johnny&Jugnu.
"После того, как им отказали, сотрудники полиции угрожали нашим менеджерам. Но ушли, чтобы на следующий день вернуться и дальше запугивать и давить на нашу команду... безосновательными аргументами", - говорится в сообщении.
Читайте такжеАмериканские рестораторы вынуждены нанимать на работу роботов, потому что так дешевле (видео)11 июня сотрудники полиции арестовали менеджера ресторана без объяснения причины.
Потом они забрали всех работников кухни и других менеджеров.
Людей задержали на семь часов. Они рассказали, что офицеры оскорбляли и толкали их.
Девять причастных к инциденту полицейских временно отстранили от работы.
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