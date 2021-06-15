Они рассказали, что офицеры оскорбляли и толкали их.

В Пакистане полицейские арестовали 19 работников ресторана быстрого питания, которые отказались угостить их бесплатными бургерами.

Об этом пишет BBC.

Правоохранители зашли в ресторан и попросила бесплатные гамбургеры, сообщают в сети Johnny&Jugnu.

"После того, как им отказали, сотрудники полиции угрожали нашим менеджерам. Но ушли, чтобы на следующий день вернуться и дальше запугивать и давить на нашу команду... безосновательными аргументами", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАмериканские рестораторы вынуждены нанимать на работу роботов, потому что так дешевле (видео)11 июня сотрудники полиции арестовали менеджера ресторана без объяснения причины.

Потом они забрали всех работников кухни и других менеджеров.

Людей задержали на семь часов. Они рассказали, что офицеры оскорбляли и толкали их.

Девять причастных к инциденту полицейских временно отстранили от работы.

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Автор: Людмила Жерновская