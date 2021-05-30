В результате трагедии один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

В крупнейшем городе Канады Торонто произошла стрельба в семейном ресторане.

Об этом сообщает Reuters.

В результате трагедии один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

Полиция в Twitter сообщает, что они не имеют информации о подозреваемых в стрельбе, добавив, что следствие возьмет на себя бюро убийств.

Местные отчеты сообщают, что стрельба произошла в семейном ресторане Chicken Land на вынос в небольшом торговом центре.

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Автор: Денис Прядко