Рассказываем, как приготовить ягодный пирог, чтобы подруги выпрашивали рецепт.

Отведать чего-нибудь вкусного и сладкого с чаем - естественное желание любого человека. Однако в магазинах далеко не всегда можно найти то, что нравится, да и идти туда иногда лень. УНИАН выяснил, как сделать простой ягодный пирог и не потратить на выпечку пол дня.

Вкусный ягодный пирог со сметанной заливкой или йогуртом

Ингредиенты:

любые ягоды - 400 грамм;

мука - 270 грамм;

йогурт или сметана - 120 грамм;

яйца - 4 шт;

ванильный сахар - 1 пакетик;

разрыхлитель - 2 чайных ложки;

сливочное масло - 120 грамм;

соль - на кончике ножа;

кукурузный крахмал - 1 столовая ложка.

Для того чтобы сделать быстрый ягодный пирог на йогурте, сначала выложите яйца в чашу миксера и взбейте их с солью до пышной пены. В отдельной емкости растопите сливочное масло. Когда яйца будут взбиты, добавьте ванильный сахар и, всыпая обычный сахар частями, позволяйте миксеру работать дальше 7-10 минут. Влейте сметану или йогурт и перемешайте деревянной лопаткой. Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте в массу, а затем - растопленное сливочное масло. Снова перемешайте. Ягоды вымойте, пересыпьте крахмалом и слоями (ягоды - тесто) выкладывайте в форму для запекания. Выпекайте 30 минут при температуре 185 градусов.

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