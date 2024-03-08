Не всем дано быть хорошими друзьями - этот тест расскажет, можете ли вы общаться с людьми.

Психологический тест на характер расскажет, умеете ли вы дружить на самом деле, как вас видят друзья и знакомые, а также какое ваше самое лучшее качество в приятельских взаимоотношениях.

Тест на стиль любви и дружбы - выберите картинку

Удивительно, но этот тест на тип личности очень точно показывает, какой человек в дружбе и любви к приятелям. Он сам может думать что угодно, но подсознание не обманешь. Для того чтобы пройти тест и узнать правду, выберите изображение лошади, которое нравится вам больше всего, и прочитайте расшифровку.

Лошадь № 1

Тест на умение любить и дружить показывает, что если вы выбрали первую картинку, значит, вас можно назвать уверенным в себе и активным человеком. Вы смелая личность, которая готова добиться своего, несмотря ни на что, а также отстаивать свои ценности. Вы не боитесь рисковать и сталкиваться лицом к лицу с трудностями, но когда дело касается дружбы, вы не особенно чуткий и сострадательный человек. Зато вы всегда рядом, можете помочь и умеете делать это, вам можно доверять - вы надежный друг.

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Лошадь № 2

Если вы выбрали вторую картинку, то тест на характер говорит, что вы очень щедрый человек, который действительно умеет быть другим. Вам не чуждо сострадание и эмпатия, вы можете разделить с другом и печаль, и радость. Вам нравится ухаживать за другими людьми и быть им чуть ли не опекуном - в этом вы видите смысл дружбы в принципе. Вы цените честное общение и всегда оказываетесь рядом, когда знакомым и друзьям это нужно.

Лошадь № 3

У вас есть дух авантюризма, вам нравится исследовать новые места, получать новые впечатления и знакомиться с новыми людьми. Больше всего цените в людях интеллект, поэтому близкими друзьями считаете только тех, кто может бросить вам вызов в плане эрудиции. Также вам нравится честность - сами не обманываете и не любите, когда обманывают вас. Предпочитаете легкость и непринужденность в любых взаимоотношениях - вам нравится, когда общение складывается без трудностей и проблем, но при этом всем комфортно и приятно.

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