Ученые дали ответ на часто задаваемый родителями вопрос - как воспитать хорошо приспособленного и финансово успешного ребенка.

Насколько хорошо человек преуспеет в своей жизни, в первую очередь зависит от уровня его эмоционального интеллекта (EQ). Об этом пишет журнал Inc. со ссылкой на статью из Science об "одном из наиболее всеобъемлющих и проницательных исследований человеческого развития".

Речь идет об исследовании психологов, которые следили за жизнью более 1000 детей из новозеландского города Данидин с 1972 года. За более 40 лет они таким образом выявили предиктор финансового успеха №1, дав ответ на часто задаваемый родителями вопрос - как воспитывать хорошо приспособленных, финансово успешных в будущем детей.

"Родители часто переживают за успеваемость своих детей, их этику и поведение по отношению к другим. Эти вещи, несомненно, важны. Но согласно исследованию Данидина, ни один из них не является лучшим предсказателем того, вырастет ли конкретный ребенок, чтобы вести удовлетворительную, финансово стабильную жизнь. Как и богатство, образование или социально-экономический статус родителей", - говорится в публикации.

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Отмечается, что самое важное - это то, понимают ли дети свои эмоции и конструктивно ли управляют своими реакциями на них.

Результаты исследования Данидина в своем недавнем докладе подытожил психолог Дэниел Гоулман, которого часто называют крестным отцом эмоционального интеллекта.

"Они обнаружили, что в возрасте 30 лет самым сильным предиктором финансового успеха был когнитивный контроль, более сильный, чем IQ и более сильный, чем богатство семьи, в которой они выросли. Так что то, насколько хорошо вы преуспеете в своей жизни, зависит от уровня вашего когнитивного контроля", - отметил он.

Указывается, что существует множество советов о том, как родители могут поддержать развитие EQ своего ребенка. Советы включают помощь ребенку в выражении своих эмоций и сопереживание ему, а также знакомство с искусством и литературой как способом осмысления сложностей человеческого бытия.

"Эмоциональный интеллект - это не просто быть милым или даже сдержанным. Это фундаментальный навык, который сильно влияет на то, насколько хорошо дети себя чувствуют в эмоциональном и финансовом плане. Это значит, что родителям, вероятно, следует уделять ему столько же внимания, сколько табелям успеваемости и манерам", - подытожили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как начатое в 1938 году исследование установило единственный "ключ к счастью".

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