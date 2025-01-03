Кайла Барнс-Ленц чувствует себя "благословенной" жить такой жизнью.

Эксперт по долголетию из Лос-Анджелеса 33-летняя Кайла Барнс-Ленц планирует дожить до 150 лет с помощью своего образа жизни биохакера, пишет The Telegraph.

Кайла Барнс-Ленц - соучредитель LYV The Wellness Space, "клиники по улучшению биологии", а также создатель и ведущая подкаста Longevity Optimization. Она утверждает, что разработала протокол долголетия специально для женщин. По ее словам, ей самой уже удалось сократить свой биологический возраст на десятилетие.

Как отмечается в публикации, разработанный протокол Кайлы включает в себя отход ко сну в 20:30 вечера каждый день, прохождение 15 000 шагов в день, работу блоками по 90 минут, инфракрасные сауны, кислородную терапию для снижения окислительного стресса и прием 20 добавок в день.

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Барнс-Ленц говорит, что хочет прожить как можно больше лет со своим мужем Уорреном Ленцем, который также старается следовать ее образу жизни.

По ее словам, она чувствует себя "благословенной" жить такой жизнью.

"Многие люди чувствуют постоянную усталость и не знают, каково это - просыпаться полным энергии", - отметила эксперт.

При этом Кайла поделилась своим обычным распорядком дня. В частности, просыпается она в 5 утра естественным образом, далее в течение дня - подключается к своему устройству для импульсной электромагнитной полевой терапии, делает дыхательные упражнения, молится или медитирует: выполняет комбинацию силовых и кардиотренировок; посещает сауну; ест по утрам только органические и регенеративно выращенные продукты; принимает около 20 добавок в день; работает по 90 минут с перерывами; делает дыхательные упражнения, чтобы снизить стресс; принимает холодную ванну.

В 20:30 они вместе с мужем ложатся спать в клетке Фарадея, которая представляет собой ограждение, используемое для блокировки некоторых электромагнитных полей.

"Наша спальня полностью затемнена до такой степени, что я не могу видеть свою руку. У нас также есть несколько воздушных фильтров по всему дому, и два в нашей спальне для поддержания качества воздуха. Мы используем органический матрас с заземляющей подушкой на нем, что помогает уменьшить воспаление. Это обеспечивает мне отличный ночной сон, который настраивает меня на следующий день", - поделилась Кайла.

Напомним, ранее УНИАН писал, что начатое в 1938 году исследование установило единственный "ключ к счастью".

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