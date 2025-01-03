На протяжении многих лет участников исследования спрашивали, как они преодолевали невзгоды.

Счастье людей на протяжении всей жизни наиболее точно зависит от прочности отношений. Они "неотъемлемы для всего, что мы делаем, и для всего, чем мы являемся". К такому неопровержимому выводу пришли авторы книги "Хорошая жизнь" профессор психиатрии и профессор психологии из Гарвардской медицинской школы при Массачусетской больнице, доктора Роберт Уолдингер и Марк Шульц, пишет журнал Fortune.

В своей книге ученые ссылаются на самое продолжительное в мире научное исследование счастья на сегодняшний день. Оно было начато в 1938 году и изначально изучало жизнь 724 студентов Гарварда и малообеспеченных мальчиков из Бостона. В последствии исследование было расширено до более 2000 человек - в него включили супругов и детей первоначальных участников.

"Исследователи собирали медицинские карты участников каждые пять лет, проводили ДНК-тесты и каждые два года получали анкеты об их жизни и благополучии. Примерно каждые 15 лет исследователи встречались с участниками лично для интервью. Исследователи следили за жизнью участников в надежде найти ключ к счастью. И это было не хорошее здоровье", - пишет журнал.

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Когда участников исследования счастья спрашивали, как они преодолевали невзгоды, краеугольным камнем надежды в их жизни оставались связи с другими людьми.

По мере взросления участники, которые делились сожалениями, в основном сетовали на то, как мало времени они проводили с семьей и друзьями и как сильно их заботили, казалось бы, незначительные вещи - успехи в карьере и деньги.

"Дело не в том, что достижения не важны и не приносят удовлетворения. Это так. Но когда мы жертвуем нашими отношениями, вот тогда мы в конечном итоге сожалеем об этом и живем не такой хорошей жизнью, какой могли бы жить", - отметил Уолдингер.

Напомним, ранее УНИАН писал, как прожить долгую здоровую жизнь - 3 полезных совета от долгожителей.

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