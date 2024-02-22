Статистика свидетельствует, что рядовой котолюб держит дома по меньшей мере двух котиков. Хотя мы уверены, что среди ваших знакомых есть такие, кто держит дома и больше пушистиков.
Однако проблема заключается в том, что иногда коты значительно лучше ладят с людьми, чем с другими представителями своего же вида. Поэтому, если вы хотите взять в свой дом еще одного милого котенка, стоит выбирать такую породу, представители которой не будут конфликтовать с другими вашими котами.
Проанализировав мнения экспертов, издание Scotsman составило список из 10 кошачьих пород, которые всегда хорошо ладят с другими своими сородичами:
- Японский бобтейл. Эта замечательная порода кошек, очень дружелюбная и бесстрашная, а это значит, что она открыта для общения с другими кошками в доме.
- Девон Рекс. Это порода, которая проявляет огромную привязанность к своему хозяину и другим кошкам.
- Экзотическая короткошерстная кошка. Эта спокойная порода кошек в большинстве случаев прекрасно уживается с другими кошками и любит сидеть на коленях у хозяина.
- Рэгдолл. Является одной из самых спокойных пород кошек, что делает ее открытой для дружеских отношений с другими кошками в доме.
- Бенгальские кошки очень общительны и активны, но, самое главное, бесстрашны, а это значит, что они хорошо ладят с другой кошкой в семье.
- Персидская кошка. Пушистая, дружелюбная и любящая персидская порода кошек, скорее всего, ладит с другими кошками в доме из-за их непринужденного поведения.
- Абиссинская кошка. Не избегает ни людей, ни домашних животных, что сделает ее идеальным компаньоном в доме, даже если вам придется заботиться о других пушистиках.
- Бирманская кошка. Очень спокойная кошка, которая часто ладит с кошками и даже маленькими детьми из-за своей терпимости и покладистости.
- Русская голубая кошка. Ее часто считают "собачьей" из-за ее манер, таких как любовь к играм и дружелюбный характер. Эти черты сделают ее хорошим компаньоном для дома с другими кошками.
- Мейн-кун. Крупная и мягкая порода кошек - настоящий кроткий великан, который хорошо ладит с другими кошками в доме.
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Как писал УНИАН, сегодня в мире существует около 400 собачьих пород, среди которых есть и миниатюрные "карманные" собачки, и огромные псы размером с молодого теленка. И если для маленьких собак внешность часто является главной чертой, по которой их выбирают для содержания в доме, то от крупных собак часто ожидают в первую очередь значительной физической силы - для охраны дома или даже для выполнения определенной работы.
Также мы рассказывали про забавные привычки, которые есть почти у всех кошек. Но самое интересное, что именно стоит за странным поведением кошки, которое, кажется, не имеет никакой логики.