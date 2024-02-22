Если не хотите разнимать кошачьи драки в квартире, стоит обратить внимание на представителей этих 10 пород.

Статистика свидетельствует, что рядовой котолюб держит дома по меньшей мере двух котиков. Хотя мы уверены, что среди ваших знакомых есть такие, кто держит дома и больше пушистиков.

Однако проблема заключается в том, что иногда коты значительно лучше ладят с людьми, чем с другими представителями своего же вида. Поэтому, если вы хотите взять в свой дом еще одного милого котенка, стоит выбирать такую породу, представители которой не будут конфликтовать с другими вашими котами.

Проанализировав мнения экспертов, издание Scotsman составило список из 10 кошачьих пород, которые всегда хорошо ладят с другими своими сородичами:

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Японский бобтейл . Эта замечательная порода кошек, очень дружелюбная и бесстрашная, а это значит, что она открыта для общения с другими кошками в доме. Девон Рекс . Это порода, которая проявляет огромную привязанность к своему хозяину и другим кошкам. Экзотическая короткошерстная кошка . Эта спокойная порода кошек в большинстве случаев прекрасно уживается с другими кошками и любит сидеть на коленях у хозяина. Рэгдолл . Является одной из самых спокойных пород кошек, что делает ее открытой для дружеских отношений с другими кошками в доме. Бенгальские кошки очень общительны и активны, но, самое главное, бесстрашны, а это значит, что они хорошо ладят с другой кошкой в семье. Персидская кошка . Пушистая, дружелюбная и любящая персидская порода кошек, скорее всего, ладит с другими кошками в доме из-за их непринужденного поведения. Абиссинская кошка . Не избегает ни людей, ни домашних животных, что сделает ее идеальным компаньоном в доме, даже если вам придется заботиться о других пушистиках. Бирманская кошка . Очень спокойная кошка, которая часто ладит с кошками и даже маленькими детьми из-за своей терпимости и покладистости. Русская голубая кошка . Ее часто считают "собачьей" из-за ее манер, таких как любовь к играм и дружелюбный характер. Эти черты сделают ее хорошим компаньоном для дома с другими кошками. Мейн-кун . Крупная и мягкая порода кошек - настоящий кроткий великан, который хорошо ладит с другими кошками в доме.

Другие интересные материалы о домашних пушистиках

Как писал УНИАН, сегодня в мире существует около 400 собачьих пород, среди которых есть и миниатюрные "карманные" собачки, и огромные псы размером с молодого теленка. И если для маленьких собак внешность часто является главной чертой, по которой их выбирают для содержания в доме, то от крупных собак часто ожидают в первую очередь значительной физической силы - для охраны дома или даже для выполнения определенной работы.

Также мы рассказывали про забавные привычки, которые есть почти у всех кошек. Но самое интересное, что именно стоит за странным поведением кошки, которое, кажется, не имеет никакой логики.

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