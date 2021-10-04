Мужчина заблудился в лесу вблизи поселка Коцюбинское.

Под Киевом в лесу возле поселка Коцюбинское 71-летний пенсионер, собирая грибы, заблудился в лесу и потерял свою машину.

Об этом сообщает патрульная полиция на своей странице в Facebook.

"На днях в полицию обратился мужчина и сообщил, что он заблудился в лесу вблизи поселка Коцюбинское. Гражданин не смог объяснить, где оставил свой автомобиль. Он лишь назвал приблизительный ориентир места своего пребывания - столбик с цифрой 72, который он заметил, блуждая по лесу.

Так как точных координат не было, экипаж патрульных, который принял вызов, решил обследовать ближайшие к 72 квадрату места заезда.

Более двух часов патрульные Дарья Пантус и Юрий Новицкий прочесывали лес. Наконец сначала обнаружили автомобиль заявителя, а затем, подавая звуковые сигналы, и самого мужчину. 71-летний путешественник очень обрадовался появлению полицейских", - сказано в сообщении.

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Инспекторы доставили гражданина к месту, где стоял его автомобиль, и помогли выехать из леса.

Также полицейские советуют гражданам, которые идут в лес по гиби: не ходите в лес в одиночку; изучите карту местности; составьте маршрут и старайтесь от него не отклоняться; имейте с собой средства определения направлений сторон горизонта и заряженный мобильный телефон, фонарик; позаботьтесь, чтобы ваш наряд был яркий и пригоден для любых погодных условий; возьмите с собой достаточно еды, воды, спичек.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье отыскали пенсионера, заблудившегося в лесу еще 11 сентября.

Автор: Дмитрий Хилюк