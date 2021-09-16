На Закарпатье отыскали мужчину, который еще 11 сентября пошел за грибами и заблудился.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 15 сентября спасатели получили просьбу о помощи в поисках 70-летнего жителя с. Хустец Хустского района, который 11 сентября ушел за грибами и не вернулся.
Отмечается, что мужчина и раньше имел привычку исчезать на день-два, поэтому родственники не сразу забили тревогу.
На место происшествия выехали спасатели, которые вместе с двумя работниками полиции и десятью местными жителями прочесывали лесной массив вблизи села.
Читайте такжеВ Одессе будут судить мужчину, изнасиловавшего десять несовершеннолетних девочек"В 20:00 заблудившегося мужчину нашли, транспортировали в населенный пункт и передали родственникам", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Карпатах произошел взрыв, унесший жизни двух туристов. Еще четыре женщины получили травмы.