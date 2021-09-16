Родственники мужчины обратились за помощью к спасателям только 15 сентября.

На Закарпатье отыскали мужчину, который еще 11 сентября пошел за грибами и заблудился.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 15 сентября спасатели получили просьбу о помощи в поисках 70-летнего жителя с. Хустец Хустского района, который 11 сентября ушел за грибами и не вернулся.

Отмечается, что мужчина и раньше имел привычку исчезать на день-два, поэтому родственники не сразу забили тревогу.

На место происшествия выехали спасатели, которые вместе с двумя работниками полиции и десятью местными жителями прочесывали лесной массив вблизи села.

Читайте такжеВ Одессе будут судить мужчину, изнасиловавшего десять несовершеннолетних девочек"В 20:00 заблудившегося мужчину нашли, транспортировали в населенный пункт и передали родственникам", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Карпатах произошел взрыв, унесший жизни двух туристов. Еще четыре женщины получили травмы.

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Автор: Антонина Доломанжи