Попугаи хорошо известны своими способностями к подражанию.

Попугай смог повторить известную мелодию iPhone и стал настоящей звездой сети. Хозяева птицы записали этот момент на камеру и опубликовали видео в интернете.

Запись с пернатым появилась на YouTube-канале ViralHog.

"Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия", — говорится в описании к забавному ролику.

Попугай исполнил мелодию без единой заминки и восхитил сеть - в комментариях ему оставляют множество комплиментов:

"Мне это нравится больше, чем оригинал";

"Невероятно крутая и талантливая птица";

"Хочу именно такую мелодию на звонке".

Отметим, что попугаи хорошо известны своими способностями к подражанию.

Ранее питомец парка дикой природы в английском Бостоне желтошапочный амазон по кличке Чико спел песню известной американской певицы Beyonce "If I Were A Boy" и прославился в интернете.

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