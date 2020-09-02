Попугай Чико давно стал местной достопримечательностью / скриншот с видео
Питомец парка дикой природы в английском Бостоне желтошапочный амазон по кличке Чико спел песню известной американской певицы Beyonce «If I Were A Boy» и прославился.
Читайте такжеМужчина вызвал пожарных, спутав голос попугая со звуком пожарной сигнализации (видео)Попугая засняли сотрудники парка, ролик опубликовали в Instagram.
Чико давно стал местной достопримечательностью. Он часто развлекает посетителей пением. Кроме композиции Beyonce, в его «репертуаре» есть «Poker Face» Леди Гаги и «Firework» Кэти Перри.
Известно, что попугаю исполнилось девять лет, но в заповеднике он живет всего полтора года.
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