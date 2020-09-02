Чико часто развлекает посетителей заповедника своим пением.

Питомец парка дикой природы в английском Бостоне желтошапочный амазон по кличке Чико спел песню известной американской певицы Beyonce «If I Were A Boy» и прославился.

Читайте такжеМужчина вызвал пожарных, спутав голос попугая со звуком пожарной сигнализации (видео)Попугая засняли сотрудники парка, ролик опубликовали в Instagram.

Чико давно стал местной достопримечательностью. Он часто развлекает посетителей пением. Кроме композиции Beyonce, в его «репертуаре» есть «Poker Face» Леди Гаги и «Firework» Кэти Перри.

Известно, что попугаю исполнилось девять лет, но в заповеднике он живет всего полтора года.

Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц