117-летняя испанка пережила две мировые войны и коронавирус.

Самая старая женщина в мире, жительница Испании Мария Браньяс Морера, которая стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, умерла в 117 лет. До самой смерти испанка занималась спортом и была в здравом уме.

Печальную весть сообщили ее родные на странице Марии в Twitter. Стоит указать, что долгожительница активно вела соцсети и у нее было 18 тысяч подписчиков. Смерть Морера наступила во сне, сообщили родственники.

"От нас ушла Мария Браньяс. Она умерла, как и хотела: во сне, спокойно и без боли", - написали близкие женщины.

Видео дня

Как пишет Daily Mail, последние 20 лет испанка жила в специализированном доме престарелых в городке Улот. Работники заведения всегда положительно отзывались о женщине. Она, по их словам, до последних дней была активной и была в хорошем настроении. Однако на днях Мария опубликовала пост, в котором пожаловалась на проблемы со здоровьем.

"Я чувствую слабость. Время наступает. Не плачьте, я не люблю слез. А главное не страдайте из-за меня. Вы знаете меня, куда бы я ни пошла, я буду счастлива", - указала долгожительница в своем последнем сообщении.

При жизни испанка пережила чуму, Первую и Вторую мировые войны, испанский грипп, гражданскую войну и пандемию коронавируса. Несмотря на это, женщина всегда была на позитиве и наслаждалась жизнью. Она играла на фортепиано, читала газеты и ежедневно делала зарядку.

"У нее была абсолютно ясная голова. Она с поразительной четкостью вспоминала события, когда ей было всего четыре года, и у нее не было ни одного сердечно-сосудистого заболевания, характерного для пожилых людей", - высказался о Морере ее врач.

Перед смертью самая старая женщина в мире раскрыла секрет своего долголетия. Она отмечала, что нужно держаться подальше от токсичных и злых людей, сохранять спокойствие, а также должен быть баланс во всех сферах жизни.

К слову, долгожительница была в браке с каталонским врачом Жоан Море, но мужчина умер на 46 лет раньше жены. После смерти у Марии осталось 3 детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Напомним, ранее врач назвала 5 продуктов, которые надо есть, если хотите стать долгожителем.

Вас также могут заинтересовать новости: