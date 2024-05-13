Ваш рацион может значительно повлиять на ваше долголетие.

Все мы, наверное, хотели бы дожить до 100 лет в добром здравии, но понять, как этого добиться, бывает непросто. Как пишет портал SheFinds, стоит начать с добавления в свой рацион нескольких продуктов, богатых питательными веществами.

Доктор медицины Сара Бонза рассказала изданию, что лучшими продуктами для долголетия являются листовая зелень, орехи, ягоды, цельное зерно и жирная рыба.

1. Листовая зелень

"Листья богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, они помогают бороться с хроническим воспалением и окислительным стрессом - двумя факторами, связанными со старением", - отмечает доктор Бонза. Зелень не только поддерживает общее здоровье, но и способствует здоровью кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови, снижая риск хронических заболеваний, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

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2. Орехи

"Орехи полны хороших жиров, белков и клетчатки, что способствует снижению сердечных заболеваний и поддержанию уровня холестерина в норме", - заявляет доктор. Регулярное употребление орехов связано с уменьшением воспаления и улучшением здоровья мозга, что является важным фактором для позитивного старения, поддержания когнитивных функций и, в конечном итоге, более долгой и здоровой жизни.

3. Ягоды

"Ягоды - это суперфуды, поскольку они содержат большое количество антиоксидантов, таких как антоцианы, которые помогают бороться с окислительным стрессом и снижают риск заболеваний", - объясняет доктор Бонза.

4. Цельнозерновые продукты

Цельные злаки, включая коричневый рис, киноа, овес и цельную пшеницу, играют важнейшую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы, особенно с возрастом. Кроме того, они помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, снижая риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2-го типа и болезни сердца, что потенциально добавит вам еще несколько лет жизни.

5. Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, имеет высокое высокое содержание жирных кислот омега-3, что способствует поддержанию здоровья сердца, снижая уровень триглицеридов, кровяное давление и уменьшая риск аритмии. Доктор Бонза добавляет, что регулярное употребление рыбы также помогает предотвратить воспалительные процессы в организме, поддерживать здоровье мозга и снизить вероятность развития деменции.

Ранее жительница греческого острова Икария, известного большим количеством долгожителей, рассказала о диете островитян, которая помогает им продлить жизнь. В состав их меню, в частности, входят, бобовые, цельнозерновые продукты, травы, чеснок и орехи.

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